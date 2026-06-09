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09 июня 2026 в 12:32

Врач ответила, к развитию какой опасной болезни приведет купание в фонтане

Врач Самойлова: купание в фонтане может вызвать тяжелую форму пневмонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Купание в городских фонтанах из-за отсутствия надлежащей очистки воды может спровоцировать развитие тяжелой формы пневмонии, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, такое гидротехническое сооружение является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов.

С наступлением жары городские фонтаны из архитектурных украшений превращаются в соблазнительные, но крайне опасные зоны купания. Вода в них не проходит ту же систему очистки и дезинфекции, что в бассейнах. Она является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов. Игнорирование этого факта может привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе вызвать тяжелую форму пневмонии, известную как «болезнь легионеров». Симптомы напоминают грипп: высокая температура, сильный кашель, озноб, но состояние быстро ухудшается и требует немедленной госпитализации. Также в воду фонтанов беспрепятственно попадает пыль, листва, птичий помет и даже мусор, что приводит к колоссальному росту концентрации кишечной палочки и других энтеробактерий, — пояснила Самойлова.

Кроме того, она отметила, что на коже могут появиться гнойничковые высыпания, конъюнктивит и даже грибковые поражения. По ее словам, купание в фонтане — это неоправданный риск, поэтому лучше найти более безопасное место для плавания.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что во время отдыха у водоемов категорически нельзя идти купаться в состоянии алкогольного опьянения. Он уточнил, что, по статистике, большинство утонувших людей употребляли спиртное незадолго до трагедии.

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