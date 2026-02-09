Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыты сроки регистрации российской вакцины от аллергии

ФМБА: вакцину от аллергии временно зарегистрируют во втором квартале 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцину от аллергии временно зарегистрируют в России во втором квартале 2026 года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. На пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии» она отметила, что в настоящее время набирают пациентов для третьей фазы испытаний.

Мы ожидаем временную регистрацию во втором квартале текущего года, — сказала Скворцова.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что процесс цветения некоторых растений запускается уже в конце февраля — начале марта. Она отметила, что специальный календарь позволяет заранее подготовиться к этому периоду. Аллерголог отметила, что основная концентрация пыльцы формируется в воздухе к началу апреля.

До этого руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках «Правительственного часа» в Совфеде сообщила, что российские специалисты разработали отечественную вакцину против ротавируса. По ее словам, препарат уже готовится к выпуску.

