16 февраля 2026 в 15:20

Для детей и взрослых — рассыпчатый манник на сметане в духовке

Рассыпчатый манник на сметане в духовке Рассыпчатый манник на сметане в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Учимся готовить рассыпчатый манник на сметане в духовке к чаю за полчаса. Получается вкусно, ароматно и сытно.

Кстати, если вам нравятся пряности, предлагаем добавить в тесто рассыпчатого манника на сметане в духовке цедру апельсина и немного корицы. Удачи!

Для готовки вам понадобятся

  • Сливочное масло — 0,2 кг
  • Жидкая сметана — 1 упаковка
  • Манная крупа — 0,2 кг
  • Сахар — 0,1 кг
  • Яйцо — 2 шт.

Способ приготовления

  1. Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
  2. Форму для выпечки смазать маслом.
  3. В отдельную тару всыпать все ингредиенты, перемешать до однородности. Масло предварительно следует растопить.
  4. Вылить тесто в форму для запекания.
  5. Убрать манник в духовку примерно на 20 минут. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить праздничный салат с черносливом.

Проверено редакцией
