Для детей и взрослых — рассыпчатый манник на сметане в духовке

Учимся готовить рассыпчатый манник на сметане в духовке к чаю за полчаса. Получается вкусно, ароматно и сытно.
Кстати, если вам нравятся пряности, предлагаем добавить в тесто рассыпчатого манника на сметане в духовке цедру апельсина и немного корицы. Удачи!
Для готовки вам понадобятся
- Сливочное масло — 0,2 кг
- Жидкая сметана — 1 упаковка
- Манная крупа — 0,2 кг
- Сахар — 0,1 кг
- Яйцо — 2 шт.
Способ приготовления
- Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
- Форму для выпечки смазать маслом.
- В отдельную тару всыпать все ингредиенты, перемешать до однородности. Масло предварительно следует растопить.
- Вылить тесто в форму для запекания.
- Убрать манник в духовку примерно на 20 минут. Приятного аппетита!
