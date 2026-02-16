Для детей и взрослых — рассыпчатый манник на сметане в духовке

Рассыпчатый манник на сметане в духовке

Учимся готовить рассыпчатый манник на сметане в духовке к чаю за полчаса. Получается вкусно, ароматно и сытно.

Кстати, если вам нравятся пряности, предлагаем добавить в тесто рассыпчатого манника на сметане в духовке цедру апельсина и немного корицы. Удачи!

Для готовки вам понадобятся

Сливочное масло — 0,2 кг

Жидкая сметана — 1 упаковка

Манная крупа — 0,2 кг

Сахар — 0,1 кг

Яйцо — 2 шт.

Способ приготовления

Разогреть духовой шкаф до 180 градусов. Форму для выпечки смазать маслом. В отдельную тару всыпать все ингредиенты, перемешать до однородности. Масло предварительно следует растопить. Вылить тесто в форму для запекания. Убрать манник в духовку примерно на 20 минут. Приятного аппетита!

