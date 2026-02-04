Салат «Мимоза» советский по ГОСТу 1968 года: классика, проверенная временем

Салат «Мимоза» — это не просто блюдо, а символ эпохи. Появившись в СССР в 1960-е годы, он быстро завоевал сердца хозяек и стал неизменным гостем на праздничных столах. Его яркие слои, нежный вкус и простота приготовления сделали салат культовым.

Сегодня мы воссоздадим этот шедевр кулинарного искусства, опираясь на рецептуру 1968 года, которая была утверждена как стандарт для приготовления салата в советских столовых и ресторанах.

История салата «Мимоза»

Название салата связано с его внешним видом: верхушка из тертого желтка напоминает цветы мимозы. Этот салат создали повара одного из ресторанов Сочи, где мимоза цветет особенно пышно. Благодаря своей доступности и изысканному вкусу он стал популярным по всей стране. В 1968 году рецепт был стандартизирован и включен в ГОСТ для общественного питания.

Ингредиенты

Консервы рыбные (лосось, сайра или сардины в масле) — 200 г

Картошка отварная — 2 шт. (среднего размера)

Морковка отварная — 1 шт. (среднего размера)

Яйца куриные — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт. (среднего размера)

Майонез — 150–200 г (лучше домашний)

Соль — по вкусу

Зелень (укроп или петрушка)

Пошаговый рецепт

Отварите картошку и морковку в кожуре до готовности. После чистим их и остужаем. Яйца необходимо отварить вкрутую (примерно 10 минут после того, как вода закипит).

После яйца чистим от скорлупы и отделяем белки от желтков. Луковицу почистите и мелко нарежьте. Если лук слишком острый, замочите его в холодной воде примерно на 15 минут — это уберет горечь.

Откройте банку консервированной рыбы. Слейте масло (его можно использовать для других блюд). Разомните рыбу вилкой, удаляя крупные кости и кожицу. Если вы используете рыбу крупными кусками, разомните ее максимально мелко.

Для подачи салата лучше всего использовать широкое блюдо или салатник. Каждый слой смазывайте майонезом, но не переборщите — достаточно тонкой сеточки.

Очередность слоев:

Рыба. Разровняйте ее по дну блюда. Лук. Распределите его равномерно. Тертый картофель. Промажьте майонезом. Тертые яичные белки. Тертая морковь. Тертые яичные желтки. Не смазывайте этот слой майонезом.

Украсьте салат зеленью, дабы добавить контраста. Можно также посыпать верхушку салата тертым белком или украсить его веточками укропа, чтобы подчеркнуть «цветочный» эффект.

Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Это позволит слоям пропитаться и раскрыть все вкусы.

Советы для идеального результата

Лучше всего использовать консервы из красной рыбы (лосось, сайра, сардины). Они придадут салату характерный вкус и цвет.

Используйте мелкую терку для всех ингредиентов, чтобы текстура салата была однородной.

Если хотите более легкий вариант, замените часть майонеза сметаной.

Чтобы убрать лишнюю горечь, можно замочить лук в слабом растворе уксуса (1 чайная ложка уксуса на 100 мл воды) на 5–7 минут.

Ранее мы поделились рецептом салата из курицы в китайском стиле.