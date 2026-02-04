Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:59

Салат «Мимоза» советский по ГОСТу 1968 года: классика, проверенная временем

Салат «Мимоза» советский по ГОСТу 1968 года — пошаговый рецепт с фото Салат «Мимоза» советский по ГОСТу 1968 года — пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Салат «Мимоза» — это не просто блюдо, а символ эпохи. Появившись в СССР в 1960-е годы, он быстро завоевал сердца хозяек и стал неизменным гостем на праздничных столах. Его яркие слои, нежный вкус и простота приготовления сделали салат культовым.

Сегодня мы воссоздадим этот шедевр кулинарного искусства, опираясь на рецептуру 1968 года, которая была утверждена как стандарт для приготовления салата в советских столовых и ресторанах.

История салата «Мимоза»

Название салата связано с его внешним видом: верхушка из тертого желтка напоминает цветы мимозы. Этот салат создали повара одного из ресторанов Сочи, где мимоза цветет особенно пышно. Благодаря своей доступности и изысканному вкусу он стал популярным по всей стране. В 1968 году рецепт был стандартизирован и включен в ГОСТ для общественного питания.

Ингредиенты

  • Консервы рыбные (лосось, сайра или сардины в масле) — 200 г
  • Картошка отварная — 2 шт. (среднего размера)
  • Морковка отварная — 1 шт. (среднего размера)
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт. (среднего размера)
  • Майонез — 150–200 г (лучше домашний)
  • Соль — по вкусу
  • Зелень (укроп или петрушка)

Пошаговый рецепт

  • Отварите картошку и морковку в кожуре до готовности. После чистим их и остужаем. Яйца необходимо отварить вкрутую (примерно 10 минут после того, как вода закипит).
  • После яйца чистим от скорлупы и отделяем белки от желтков. Луковицу почистите и мелко нарежьте. Если лук слишком острый, замочите его в холодной воде примерно на 15 минут — это уберет горечь.
  • Откройте банку консервированной рыбы. Слейте масло (его можно использовать для других блюд). Разомните рыбу вилкой, удаляя крупные кости и кожицу. Если вы используете рыбу крупными кусками, разомните ее максимально мелко.
  • Для подачи салата лучше всего использовать широкое блюдо или салатник. Каждый слой смазывайте майонезом, но не переборщите — достаточно тонкой сеточки.
  • Очередность слоев:
  1. Рыба. Разровняйте ее по дну блюда.
  2. Лук. Распределите его равномерно.
  3. Тертый картофель. Промажьте майонезом.
  4. Тертые яичные белки.
  5. Тертая морковь.
  6. Тертые яичные желтки. Не смазывайте этот слой майонезом.
  • Украсьте салат зеленью, дабы добавить контраста. Можно также посыпать верхушку салата тертым белком или украсить его веточками укропа, чтобы подчеркнуть «цветочный» эффект.
  • Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Это позволит слоям пропитаться и раскрыть все вкусы.

Советы для идеального результата

  • Лучше всего использовать консервы из красной рыбы (лосось, сайра, сардины). Они придадут салату характерный вкус и цвет.
  • Используйте мелкую терку для всех ингредиентов, чтобы текстура салата была однородной.
  • Если хотите более легкий вариант, замените часть майонеза сметаной.
  • Чтобы убрать лишнюю горечь, можно замочить лук в слабом растворе уксуса (1 чайная ложка уксуса на 100 мл воды) на 5–7 минут.

Ранее мы поделились рецептом салата из курицы в китайском стиле.

Читайте также
Капустные листья для голубцов станут мягкими без варки: два проверенных способа для быстрых и сочных рулетиков
Общество
Капустные листья для голубцов станут мягкими без варки: два проверенных способа для быстрых и сочных рулетиков
Тушеная капуста без мяса на сковороде: простой и вкусный рецепт
Семья и жизнь
Тушеная капуста без мяса на сковороде: простой и вкусный рецепт
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети
Семья и жизнь
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Слоеный салат «Невеста» на скорую руку за 10 минут — просто и сытно!
Семья и жизнь
Слоеный салат «Невеста» на скорую руку за 10 минут — просто и сытно!
блюда
блюдо
рецепт
рецепты
салат
салаты
Советский Союз
СССР
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.