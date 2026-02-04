Салат «Мимоза» советский по ГОСТу 1968 года: классика, проверенная временем

Салат «Мимоза» — это не просто блюдо, а символ эпохи. Появившись в СССР в 1960-е годы, он быстро завоевал сердца хозяек и стал неизменным гостем на праздничных столах. Его яркие слои, нежный вкус и простота приготовления сделали салат культовым.
Сегодня мы воссоздадим этот шедевр кулинарного искусства, опираясь на рецептуру 1968 года, которая была утверждена как стандарт для приготовления салата в советских столовых и ресторанах.
История салата «Мимоза»
Название салата связано с его внешним видом: верхушка из тертого желтка напоминает цветы мимозы. Этот салат создали повара одного из ресторанов Сочи, где мимоза цветет особенно пышно. Благодаря своей доступности и изысканному вкусу он стал популярным по всей стране. В 1968 году рецепт был стандартизирован и включен в ГОСТ для общественного питания.
Ингредиенты
- Консервы рыбные (лосось, сайра или сардины в масле) — 200 г
- Картошка отварная — 2 шт. (среднего размера)
- Морковка отварная — 1 шт. (среднего размера)
- Яйца куриные — 4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт. (среднего размера)
- Майонез — 150–200 г (лучше домашний)
- Соль — по вкусу
- Зелень (укроп или петрушка)
Пошаговый рецепт
- Отварите картошку и морковку в кожуре до готовности. После чистим их и остужаем. Яйца необходимо отварить вкрутую (примерно 10 минут после того, как вода закипит).
- После яйца чистим от скорлупы и отделяем белки от желтков. Луковицу почистите и мелко нарежьте. Если лук слишком острый, замочите его в холодной воде примерно на 15 минут — это уберет горечь.
- Откройте банку консервированной рыбы. Слейте масло (его можно использовать для других блюд). Разомните рыбу вилкой, удаляя крупные кости и кожицу. Если вы используете рыбу крупными кусками, разомните ее максимально мелко.
- Для подачи салата лучше всего использовать широкое блюдо или салатник. Каждый слой смазывайте майонезом, но не переборщите — достаточно тонкой сеточки.
- Очередность слоев:
- Рыба. Разровняйте ее по дну блюда.
- Лук. Распределите его равномерно.
- Тертый картофель. Промажьте майонезом.
- Тертые яичные белки.
- Тертая морковь.
- Тертые яичные желтки. Не смазывайте этот слой майонезом.
- Украсьте салат зеленью, дабы добавить контраста. Можно также посыпать верхушку салата тертым белком или украсить его веточками укропа, чтобы подчеркнуть «цветочный» эффект.
- Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Это позволит слоям пропитаться и раскрыть все вкусы.
Советы для идеального результата
- Лучше всего использовать консервы из красной рыбы (лосось, сайра, сардины). Они придадут салату характерный вкус и цвет.
- Используйте мелкую терку для всех ингредиентов, чтобы текстура салата была однородной.
- Если хотите более легкий вариант, замените часть майонеза сметаной.
- Чтобы убрать лишнюю горечь, можно замочить лук в слабом растворе уксуса (1 чайная ложка уксуса на 100 мл воды) на 5–7 минут.
