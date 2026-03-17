Ленивые пирожки на кефире за 15 минут: мягкие, пышные и без дрожжей — жарю прямо на сковороде

Иногда хочется домашних пирожков, но возиться с дрожжевым тестом совсем нет времени. В таком случае выручает простой рецепт на кефире: тесто замешивается за несколько минут и не требует расстойки. Пирожки получаются мягкими, пышными и румяными, а начинку можно выбрать из того, что есть в холодильнике.

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл
  • вода — 40 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — 1/2 ч. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • мука — 240 г
  • сода — 1/2 ч. л.
  • колбаса — 150 г
  • яйца вареные — 3–4 шт.
  • лук зеленый — 50 г
  • растительное масло — 3–4 ст. л. для жарки

Приготовление

Сначала кефир смешивают с водой и слегка подогревают до теплого состояния. Затем добавляют яйцо, соль и сахар, перемешивают и постепенно всыпают муку. Получается густое тесто, которое медленно сползает с ложки.

В конце вмешивают соду — благодаря ей тесто становится более воздушным.

Далее можно приготовить сразу две начинки. В одну часть теста добавляют мелко нарезанную колбасу, в другую — измельченные вареные яйца и зеленый лук.

Масло разогревают на сковороде, выкладывают тесто ложкой и жарят пирожки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые пирожки лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать их вкуснее всего горячими — тогда они особенно мягкие, ароматные и исчезают со стола буквально за минуты.

Проверено редакцией
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо
Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо
Никаких больше пирожков. Семья требует весенние лепешки — нежные слоистые улитки за 20 минут
Никаких больше пирожков. Семья требует весенние лепешки — нежные слоистые улитки за 20 минут
Почему я всегда промываю овсянку перед варкой: простой трюк делает кашу нежной и кремовой
Почему я всегда промываю овсянку перед варкой: простой трюк делает кашу нежной и кремовой
Марина Макарова
М. Макарова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

