Ленивые пирожки на кефире за 15 минут: мягкие, пышные и без дрожжей — жарю прямо на сковороде

Иногда хочется домашних пирожков, но возиться с дрожжевым тестом совсем нет времени. В таком случае выручает простой рецепт на кефире: тесто замешивается за несколько минут и не требует расстойки. Пирожки получаются мягкими, пышными и румяными, а начинку можно выбрать из того, что есть в холодильнике.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл

вода — 40 мл

яйцо — 1 шт.

соль — 1/2 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

мука — 240 г

сода — 1/2 ч. л.

колбаса — 150 г

яйца вареные — 3–4 шт.

лук зеленый — 50 г

растительное масло — 3–4 ст. л. для жарки

Приготовление

Сначала кефир смешивают с водой и слегка подогревают до теплого состояния. Затем добавляют яйцо, соль и сахар, перемешивают и постепенно всыпают муку. Получается густое тесто, которое медленно сползает с ложки.

В конце вмешивают соду — благодаря ей тесто становится более воздушным.

Далее можно приготовить сразу две начинки. В одну часть теста добавляют мелко нарезанную колбасу, в другую — измельченные вареные яйца и зеленый лук.

Масло разогревают на сковороде, выкладывают тесто ложкой и жарят пирожки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые пирожки лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать их вкуснее всего горячими — тогда они особенно мягкие, ароматные и исчезают со стола буквально за минуты.

Иногда хочется приготовить на первое что-то новое, но без сложных ингредиентов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает бархатный суп из цветной капусты — нежный, ароматный и очень домашний.