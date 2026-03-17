Ленивые пирожки на кефире за 15 минут: мягкие, пышные и без дрожжей — жарю прямо на сковороде

Иногда хочется домашних пирожков, но возиться с дрожжевым тестом совсем нет времени. В таком случае выручает простой рецепт на кефире: тесто замешивается за несколько минут и не требует расстойки. Пирожки получаются мягкими, пышными и румяными, а начинку можно выбрать из того, что есть в холодильнике.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл
- вода — 40 мл
- яйцо — 1 шт.
- соль — 1/2 ч. л.
- сахар — 1 ч. л.
- мука — 240 г
- сода — 1/2 ч. л.
- колбаса — 150 г
- яйца вареные — 3–4 шт.
- лук зеленый — 50 г
- растительное масло — 3–4 ст. л. для жарки
Приготовление
Сначала кефир смешивают с водой и слегка подогревают до теплого состояния. Затем добавляют яйцо, соль и сахар, перемешивают и постепенно всыпают муку. Получается густое тесто, которое медленно сползает с ложки.
В конце вмешивают соду — благодаря ей тесто становится более воздушным.
Далее можно приготовить сразу две начинки. В одну часть теста добавляют мелко нарезанную колбасу, в другую — измельченные вареные яйца и зеленый лук.
Масло разогревают на сковороде, выкладывают тесто ложкой и жарят пирожки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые пирожки лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать их вкуснее всего горячими — тогда они особенно мягкие, ароматные и исчезают со стола буквально за минуты.
Иногда хочется приготовить на первое что-то новое, но без сложных ингредиентов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает бархатный суп из цветной капусты — нежный, ароматный и очень домашний.