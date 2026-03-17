17 марта 2026 в 17:00

Почему я всегда промываю овсянку перед варкой: простой трюк делает кашу нежной и кремовой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие варят овсянку по привычке, не задумываясь о маленькой детали, которая сильно влияет на вкус. Между тем один простой шаг способен превратить обычную кашу в нежное и ароматное блюдо. Достаточно всего лишь промыть хлопья перед варкой — и результат будет совсем другим.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья крупного помола (геркулес) — 1 стакан
  • вода — 1 стакан
  • молоко — 1 стакан
  • соль — щепотка
  • сахар — по вкусу
  • сливочное масло — 10–15 г

Приготовление

Главный секрет — крупные овсяные хлопья нужно промыть холодной водой 3–4 раза, как рис. Так смывается лишний крахмал, из-за которого каша часто получается клейкой и тяжёлой.

Далее в кастрюле смешивают воду и молоко и доводят до кипения. Такая смесь делает вкус более мягким: молоко добавляет сливочность, а вода не даёт каше пригореть.

В кипящую жидкость добавляют щепотку соли и промытые хлопья. Варят на слабом огне около 10–15 минут, периодически помешивая, пока каша не станет густой и мягкой.

За пару минут до готовности добавляют сахар по вкусу. Готовую овсянку снимают с огня и дают постоять под крышкой 1–2 минуты.

Перед подачей кладут кусочек сливочного масла — оно придаёт каше нежный аромат и делает текстуру ещё более кремовой. Такой завтрак получается настолько вкусным, что его едят с удовольствием даже те, кто раньше не любил овсянку.

Марина Макарова
