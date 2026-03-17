Запекаю рыбу в сырно-миндальной корочке: ужин получается сочным и выглядит как в ресторане

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и красивое, но без сложных рецептов и долгой готовки. В таком случае выручает запеченная рыба с сырно-миндальной корочкой. Блюдо готовится быстро, а выглядит так эффектно, что его можно подать даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

филе трески или другой белой рыбы — 450–500 г

яйца — 2 шт.

пармезан — 50–70 г

миндальная крошка — 2–3 ст. л.

лук сушеный молотый — 1 ч. л.

чеснок сушеный молотый — 1 ч. л.

паприка копченая — 0,5 ч. л.

хлопья красного перца — 0,5 ч. л.

черный молотый перец — по вкусу

соль — по вкусу

растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

Рыбное филе нарезают порционными кусочками, слегка солят и перчат. В одной миске взбивают яйца, а в другой смешивают тертый пармезан, миндальную крошку, сушеный лук, чеснок и специи. Каждый кусочек рыбы сначала обмакивают в яйцо, а затем тщательно обваливают в ароматной сырно-миндальной панировке.

Противень застилают пергаментом, слегка смазывают растительным маслом и раскладывают рыбу на небольшом расстоянии друг от друга. Запекают в духовке при 200 градусах около 10–15 минут. Сверху образуется аппетитная золотистая корочка, а внутри рыба остается мягкой и сочной. Такой ужин готовится быстро, но вкус у него по-настоящему праздничный.

