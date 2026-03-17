Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:37

Запекаю рыбу в сырно-миндальной корочке: ужин получается сочным и выглядит как в ресторане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и красивое, но без сложных рецептов и долгой готовки. В таком случае выручает запеченная рыба с сырно-миндальной корочкой. Блюдо готовится быстро, а выглядит так эффектно, что его можно подать даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • филе трески или другой белой рыбы — 450–500 г
  • яйца — 2 шт.
  • пармезан — 50–70 г
  • миндальная крошка — 2–3 ст. л.
  • лук сушеный молотый — 1 ч. л.
  • чеснок сушеный молотый — 1 ч. л.
  • паприка копченая — 0,5 ч. л.
  • хлопья красного перца — 0,5 ч. л.
  • черный молотый перец — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

Рыбное филе нарезают порционными кусочками, слегка солят и перчат. В одной миске взбивают яйца, а в другой смешивают тертый пармезан, миндальную крошку, сушеный лук, чеснок и специи. Каждый кусочек рыбы сначала обмакивают в яйцо, а затем тщательно обваливают в ароматной сырно-миндальной панировке.

Противень застилают пергаментом, слегка смазывают растительным маслом и раскладывают рыбу на небольшом расстоянии друг от друга. Запекают в духовке при 200 градусах около 10–15 минут. Сверху образуется аппетитная золотистая корочка, а внутри рыба остается мягкой и сочной. Такой ужин готовится быстро, но вкус у него по-настоящему праздничный.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.