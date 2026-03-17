Салат «Весна» за 20 минут: яркое сочетание капусты, курицы и перца с пикантной заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат полностью оправдывает свое название — он получается легким, ярким и очень свежим на вкус. Хрустящая пекинская капуста, сочная куриная грудка и разноцветный болгарский перец создают гармоничное сочетание, которое отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Особую изюминку блюду придает маринованный лук и ароматная чесночная заправка.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 1 шт.
  • филе куриной грудки — 500 г
  • фасоль фиолетовая консервированная — 1 банка
  • яйца вареные — 4 шт.
  • огурцы соленые — 4 шт.
  • перец болгарский желтый — 1 шт.
  • перец болгарский красный — 1 шт.
  • лук фиолетовый — 1 шт.
  • майонез — 5 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • уксус — 2 ст. л.
  • кипяток — 200 мл
  • соль — щепотка
  • черный молотый перец — щепотка
  • карри — щепотка

Приготовление

Сначала тонко нарезанный лук заливают кипятком с уксусом и щепоткой соли, оставляя на 20 минут — так он становится мягким и приятным на вкус. Куриную грудку отваривают в подсоленной воде до готовности и нарезают небольшими кусочками.

Пекинскую капусту шинкуют, болгарский перец режут соломкой, огурцы — кубиками, а яйца — крупными кусочками. Для заправки майонез смешивают с измельченным чесноком, карри и молотым перцем.

Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют фасоль и маринованный лук, затем заправляют соусом и аккуратно перемешивают. Салат лучше поставить в холодильник на 20 минут — за это время вкусы соединятся, и блюдо станет еще насыщеннее и ароматнее.

Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.

Проверено редакцией
Марина Макарова
