Салат «Весна» за 20 минут: яркое сочетание капусты, курицы и перца с пикантной заправкой

Этот салат полностью оправдывает свое название — он получается легким, ярким и очень свежим на вкус. Хрустящая пекинская капуста, сочная куриная грудка и разноцветный болгарский перец создают гармоничное сочетание, которое отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Особую изюминку блюду придает маринованный лук и ароматная чесночная заправка.

Ингредиенты:

капуста пекинская — 1 шт.

филе куриной грудки — 500 г

фасоль фиолетовая консервированная — 1 банка

яйца вареные — 4 шт.

огурцы соленые — 4 шт.

перец болгарский желтый — 1 шт.

перец болгарский красный — 1 шт.

лук фиолетовый — 1 шт.

майонез — 5 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

уксус — 2 ст. л.

кипяток — 200 мл

соль — щепотка

черный молотый перец — щепотка

карри — щепотка

Приготовление

Сначала тонко нарезанный лук заливают кипятком с уксусом и щепоткой соли, оставляя на 20 минут — так он становится мягким и приятным на вкус. Куриную грудку отваривают в подсоленной воде до готовности и нарезают небольшими кусочками.

Пекинскую капусту шинкуют, болгарский перец режут соломкой, огурцы — кубиками, а яйца — крупными кусочками. Для заправки майонез смешивают с измельченным чесноком, карри и молотым перцем.

Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют фасоль и маринованный лук, затем заправляют соусом и аккуратно перемешивают. Салат лучше поставить в холодильник на 20 минут — за это время вкусы соединятся, и блюдо станет еще насыщеннее и ароматнее.

