Салат «Весна» за 20 минут: яркое сочетание капусты, курицы и перца с пикантной заправкой

Этот салат полностью оправдывает свое название — он получается легким, ярким и очень свежим на вкус. Хрустящая пекинская капуста, сочная куриная грудка и разноцветный болгарский перец создают гармоничное сочетание, которое отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Особую изюминку блюду придает маринованный лук и ароматная чесночная заправка.
Ингредиенты:
- капуста пекинская — 1 шт.
- филе куриной грудки — 500 г
- фасоль фиолетовая консервированная — 1 банка
- яйца вареные — 4 шт.
- огурцы соленые — 4 шт.
- перец болгарский желтый — 1 шт.
- перец болгарский красный — 1 шт.
- лук фиолетовый — 1 шт.
- майонез — 5 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- уксус — 2 ст. л.
- кипяток — 200 мл
- соль — щепотка
- черный молотый перец — щепотка
- карри — щепотка
Приготовление
Сначала тонко нарезанный лук заливают кипятком с уксусом и щепоткой соли, оставляя на 20 минут — так он становится мягким и приятным на вкус. Куриную грудку отваривают в подсоленной воде до готовности и нарезают небольшими кусочками.
Пекинскую капусту шинкуют, болгарский перец режут соломкой, огурцы — кубиками, а яйца — крупными кусочками. Для заправки майонез смешивают с измельченным чесноком, карри и молотым перцем.
Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют фасоль и маринованный лук, затем заправляют соусом и аккуратно перемешивают. Салат лучше поставить в холодильник на 20 минут — за это время вкусы соединятся, и блюдо станет еще насыщеннее и ароматнее.
