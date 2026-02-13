Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 08:28

«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи

Муж Чеховой рассказал, что в первую брачную ночь они не распаковывали подарки

Александр Златопольский Александр Златопольский Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Продюсер Александр Златопольский в беседе с изданием VOICE рассказал, что в первую брачную ночь с телеведущей Анфисой Чеховой они не стали распаковывать свадебные подарки. Мужчина заявил, что они были очень уставшие, но счастливые.

В день свадьбы мы, конечно, были уставшие и счастливые, а ночью обсуждали, как прошло торжество. Распаковкой подарков мы занимались уже на второй день, их было немало, — отметил актер.

Златопольский уточнил, что церемония бракосочетания прошла 5 февраля, празднование длилось два дня. Он признался, что в первый день они с Чеховой сильно волновались, а на следующий день встретились с гостями в спокойной обстановке. Ближе к лету пара планирует организовать еще одно торжество.

На свадьбе присутствовали дети супругов и бывшая жена Златопольского Наталья Донская. По его словам, все поддерживают дружеские отношения и охотно проводят время вместе. Отец сына Чеховой Гурам Баблишвили тоже получил приглашение, но не смог прийти из-за занятости в спектакле.

Ранее Чехова в своих соцсетях объявила, что официально вступила в брак. Пара зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи. Знаменитость добавила, что свадьба состоится в более теплое время года — на свежем воздухе в живописном месте.

свадьбы
Анфиса Чехова
телеведущие
продюсеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА
На Украине раскрыли реакцию Зеленского на публикации о выборах
США по ошибке начали лазерную войну против воздушных шаров
Гладков сделал предупреждение белгородцам, одевающимся в камуфляж
Онколог раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди
Замужняя учительница забеременела от одного из своих учеников
Синоптик предупредил москвичей о погодном сюрпризе в пятницу
Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты
Минстрой назвал профессию с зарплатой в 500 тыс. рублей
Около 80 рейсов задержали в трех московских аэропортах
«С сидений унитазов»: глава Минздрава США признался в наркозависимости
Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения
В России запретят повышать цену товара при рассрочке
«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи
Беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» испытали в России
Киев начал использовать слова вместо оружия в Сумской области
Российские «летающие танки» обрушили на ВСУ мощь бетонобойных «Тулумбасов»
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
Тренер назвала неочевидный продукт, способный ускорить похудение
«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.