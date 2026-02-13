«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи Муж Чеховой рассказал, что в первую брачную ночь они не распаковывали подарки

Продюсер Александр Златопольский в беседе с изданием VOICE рассказал, что в первую брачную ночь с телеведущей Анфисой Чеховой они не стали распаковывать свадебные подарки. Мужчина заявил, что они были очень уставшие, но счастливые.

В день свадьбы мы, конечно, были уставшие и счастливые, а ночью обсуждали, как прошло торжество. Распаковкой подарков мы занимались уже на второй день, их было немало, — отметил актер.

Златопольский уточнил, что церемония бракосочетания прошла 5 февраля, празднование длилось два дня. Он признался, что в первый день они с Чеховой сильно волновались, а на следующий день встретились с гостями в спокойной обстановке. Ближе к лету пара планирует организовать еще одно торжество.

На свадьбе присутствовали дети супругов и бывшая жена Златопольского Наталья Донская. По его словам, все поддерживают дружеские отношения и охотно проводят время вместе. Отец сына Чеховой Гурам Баблишвили тоже получил приглашение, но не смог прийти из-за занятости в спектакле.

Ранее Чехова в своих соцсетях объявила, что официально вступила в брак. Пара зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи. Знаменитость добавила, что свадьба состоится в более теплое время года — на свежем воздухе в живописном месте.