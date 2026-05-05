05 мая 2026 в 14:23

Скорая помощь попала в жесткое ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Автомобиль скорой помощи попал в серьезное ДТП после столкновения с кроссовером «Чанган» в подмосковном поселке Большевик, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». От сильного удара медицинскую машину отбросило на припаркованную «Газель», в результате чего спецтранспорт фактически опрокинулся на грузовик.

В ходе инцидента ранения различной степени тяжести получили два фельдшера, которые находились в кабине скорой помощи.

Ранее в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Момент трагической аварии попал на запись уличной камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль курьерской службы доставки входит в поворот, когда в него на полном ходу влетает двигавшийся по главной дороге мотоциклист.

До этого прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где КамАЗ протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин. В результате мощного удара пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
