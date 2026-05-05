Скорая помощь попала в жесткое ДТП в Подмосковье

Автомобиль скорой помощи попал в серьезное ДТП после столкновения с кроссовером «Чанган» в подмосковном поселке Большевик, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». От сильного удара медицинскую машину отбросило на припаркованную «Газель», в результате чего спецтранспорт фактически опрокинулся на грузовик.

В ходе инцидента ранения различной степени тяжести получили два фельдшера, которые находились в кабине скорой помощи.

