Сырные палочки готовлю в духовке — нежная текстура и хрустящая корочка — 15 минут для полезного завтрака для детей и взрослых

Дети обожают все, что можно есть руками, и эти палочки — не исключение. Они выглядят как «взрослая» еда, но при этом состоят из полезных продуктов. Вы можете быть спокойны, давая их ребенку: здесь нет скрытых сахаров, консервантов или лишнего жира. А процесс лепки палочек может стать увлекательной игрой.

Твердый сыр (40 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю тертый сыр, творог 5% (100 г), рисовую муку (40 г), яйцо (1 шт.), щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа.

Тщательно перемешиваю все ингредиенты до получения однородного пластичного теста. Оно будет мягким и немного липким.

Мокрыми руками отделяю порции теста и формирую из них аккуратные палочки или брусочки произвольной длины.

Противень застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпаю каждую палочку кунжутом (около 3 г на все), слегка прижимая его, чтобы приклеился.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю палочки 10–15 минут. Они готовы, как только слегка зарумянятся и поднимутся. Важно не передержать, чтобы они остались мягкими внутри.

Достаю из духовки, даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или холодными. Отлично сочетаются с натуральным йогуртом или легким овощным соусом.

