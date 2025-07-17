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17 июля 2025 в 17:18

Россиянка открыла гроб с погибшим на СВО мужем и увидела странные тату

В Якутии вдова бойца СВО обнаружила в цинковом гробу чужое тело с татуировками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница Якутии по имени Наталья рассказала порталу «Тайга Пост», что открыла цинковый гроб и вместо погибшего на СВО супруга увидела тело чужого ей мужчины. По ее словам, у супруга никогда не было татуировок, а у незнакомца они были.

Мужчина был гораздо старше, и на теле имелись татуировки — муж их никогда не признавал. Кроме меня и другие родственники Михаила единогласно установили, что в нерюнгринский морг привезли не его тело, — отметила Наталья.

Женщина уточнила, что в ростовском морге признали ошибку. Позже ей позвонили и потребовали похоронить полученные останки.

Конечно, я отказалась. Обратилась к президенту России, Министерство обороны, фонд «Защитники Отечества» и другие инстанции. Оттуда пришли ответы, что началась проверка. Взяли ДНК. Администрация Нерюнгринского района пообещала посодействовать, чтобы экспертизу быстро провели в Якутске, — объяснила Наталья.

Тело, присланное в Нерюнгри по ошибке, до сих пор остается в местном морге. Возвращать его в Ростов пока не спешат, несмотря на то, что останки не принадлежат местному жителю.

По словам Натальи, ее муж погиб на глазах у сослуживцев и шансов на его возвращение почти нет. Однако из-за затянувшейся процедуры его могут перевести в категорию пропавших без вести.

Ранее в Волгоградской области на окраине Волжского обнаружили свалку цинковых гробов участников спецоперации. Местные жители заметили внутри черные мешки. Очевидцы допустили, что гробы в обход закона вывезли работники осуществлявшего похороны военнослужащих ритуального предприятия.

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