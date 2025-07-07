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07 июля 2025 в 21:30

Писатель Проханов объяснил, можно ли было избежать СВО

Писатель Проханов заявил, что специальной военной операции можно было избежать

Александр Проханов Александр Проханов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россия могла избежать специальной военной операции, поделился мнением с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его словам, для этого не нужно было разрушать Советский Союз и пускать в Беловежье «это пьяное чудище» — Бориса Ельцина. Он подчеркнул, что «по мере того, как высыхали чернила, начинала литься кровь».

Конечно, можно. Надо было просто не разрушать Советский Союз, не пускать в Беловежье это пьяное чудище (Бориса Ельцина. — NEWS.ru), которое поставило там (под Беловежскими соглашениями. — NEWS.ru) свою подпись. По мере того, как высыхали чернила, начинала литься кровь, — заявил Проханов.

Он подчеркнул, что Россия и Украина прекрасно сосуществовали в рамках СССР, два народа жили как одна семья. Но далее Союз распался и с этого момента началось противостояние, а именно «накачка Украины антирусскими элементами», добавил писатель.

Ранее Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной спецоперации на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения нашей страны, после которого она начала восстанавливать все разворованное.

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