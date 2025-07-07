Писатель Проханов объяснил, можно ли было избежать СВО Писатель Проханов заявил, что специальной военной операции можно было избежать

Россия могла избежать специальной военной операции, поделился мнением с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его словам, для этого не нужно было разрушать Советский Союз и пускать в Беловежье «это пьяное чудище» — Бориса Ельцина. Он подчеркнул, что «по мере того, как высыхали чернила, начинала литься кровь».

Конечно, можно. Надо было просто не разрушать Советский Союз, не пускать в Беловежье это пьяное чудище (Бориса Ельцина. — NEWS.ru), которое поставило там (под Беловежскими соглашениями. — NEWS.ru) свою подпись. По мере того, как высыхали чернила, начинала литься кровь, — заявил Проханов.

Он подчеркнул, что Россия и Украина прекрасно сосуществовали в рамках СССР, два народа жили как одна семья. Но далее Союз распался и с этого момента началось противостояние, а именно «накачка Украины антирусскими элементами», добавил писатель.