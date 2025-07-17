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17 июля 2025 в 21:24

В Перу жена нашла необычный способ попрощаться с умершим мужем

В Перу на похоронах вдова станцевала тверк перед гробом мужа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Перу вдова исполнила тверк на похоронах супруга, сообщает Need To Know. Танец был частью прощальной церемонии, во время которой также выступил популярный в стране певец El Cangri del Callao.

На записи видно, как женщина в черном танцует возле гроба и картонной фигуры покойного в полный рост. Звучала композиция в стиле реггетон, под которую вдова исполняла тверк, пока присутствующие снимали происходящее на телефоны.

Музыкант El Cangri del Callao известен тем, что дает выступления на церемониях прощания. Цель таких выступлений — поднять настроение родственникам и друзьям умершего.

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