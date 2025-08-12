Россия и Бразилия укрепили сотрудничество на фоне санкций США

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бразилия и Россия подписали меморандум о развитии финансово-экономического сотрудничества, передает бразильское правительственное издание Diário Oficial da União. Этот шаг стал реакцией на предупреждения из США о возможных вторичных санкциях и пошлинах за продолжение торговых отношений с РФ.

Согласно документу, меморандум направлен на координацию финансово-экономического взаимодействия между странами. В частности, предполагается создание регулярного двустороннего экономического и финансового диалога для укрепления сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал бразильскому лидеру Луле да Силве об итогах встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. В свою очередь, президент Бразилии поддержал усилия, приложенные для решения конфликта на Украине.

До этого Лула да Силва пообещал обсудить с Индией и Китаем ответ БРИКС на торговые пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом. Стороны рассмотрят последствия введенных налогов, а затем примут решение.

Политик отметил, что его страна не имеет никаких преимуществ в переговорах с Соединенными Штатами. Он также напомнил о предпочтении Трампа беседовать с лидерами стран один на один, а не заключать коллективные соглашения.

