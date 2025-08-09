Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом Путин рассказал Луле да Силве об итогах встречи с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасио Лулой да Силвой и рассказал ему об итогах встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля. В свою очередь Лула да Силва поддержал усилия, приложенные для решения конфликта на Украине.

Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, — говорится в сообщении.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника Уиткоффа в Москву.

По сведениям Кремля, Си Цзиньпин высказался в пользу долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Лукашенко высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование конфликта. Моди подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико‑дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.