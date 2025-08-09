Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:36

Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом

Путин рассказал Луле да Силве об итогах встречи с Уиткоффом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасио Лулой да Силвой и рассказал ему об итогах встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля. В свою очередь Лула да Силва поддержал усилия, приложенные для решения конфликта на Украине.

Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, — говорится в сообщении.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника Уиткоффа в Москву.

По сведениям Кремля, Си Цзиньпин высказался в пользу долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Лукашенко высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование конфликта. Моди подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико‑дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

Россия
Владимир Путин
Бразилия
Луис Инасиу Лула да Силва
разговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи
Названа точная дата прощания с Краско
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель переносимого клещами страшного вируса
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.