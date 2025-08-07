Бразилия собирает партнеров БРИКС, чтобы обсудить ответ на пошлины Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал обсудить с Индией и Китаем ответ БРИКС на торговые пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом, передает Reuters. Стороны рассмотрят последствия введенных налогов, а затем примут решение.

Я собираюсь обсудить с ними (главами Индии и Китая. — NEWS.ru), как каждый будет действовать в этой ситуации, каковы последствия [пошлин] для каждой страны, чтобы мы могли принять решение. <…> Важно помнить, что в G20 входят 10 стран БРИКС, — подчеркнул президент Бразилии.

Политик отметил, что его страна не имеет никаких преимуществ в переговорах с Соединенными Штатами. Он также напомнил о предпочтении Трампа беседовать с лидерами стран один на один, а не заключать коллективные соглашения.

Ранее министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил об отказе предоставить Соединенным Штатам привилегированный доступ к месторождениям редкоземельных металлов. Правительство африканской страны не намерено создавать для США особые условия, так как это может нанести ущерб другим предприятиям национальной горнодобывающей отрасли, отметил глава ведомства.