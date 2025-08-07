Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:45

Бразилия собирает партнеров БРИКС, чтобы обсудить ответ на пошлины Трампа

Президент Бразилии планирует обсудить ответ стран БРИКС на пошлины Трампа

Луис Инасиу Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал обсудить с Индией и Китаем ответ БРИКС на торговые пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом, передает Reuters. Стороны рассмотрят последствия введенных налогов, а затем примут решение.

Я собираюсь обсудить с ними (главами Индии и Китая. — NEWS.ru), как каждый будет действовать в этой ситуации, каковы последствия [пошлин] для каждой страны, чтобы мы могли принять решение. <…> Важно помнить, что в G20 входят 10 стран БРИКС, — подчеркнул президент Бразилии.

Политик отметил, что его страна не имеет никаких преимуществ в переговорах с Соединенными Штатами. Он также напомнил о предпочтении Трампа беседовать с лидерами стран один на один, а не заключать коллективные соглашения.

Ранее министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил об отказе предоставить Соединенным Штатам привилегированный доступ к месторождениям редкоземельных металлов. Правительство африканской страны не намерено создавать для США особые условия, так как это может нанести ущерб другим предприятиям национальной горнодобывающей отрасли, отметил глава ведомства.

БРИКС
Бразилия
США
пошлины
