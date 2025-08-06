Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ЮАР повесила замок на свои редкоземельные металлы для США

Министр Манташе: ЮАР не предоставит США особый доступ к редкоземельным металлам

Министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе на конференции Investing in African Mining Indaba в Кейптауне

ЮАР отказалась предоставлять Соединенным Штатам привилегированный доступ к месторождениям редкоземельных металлов, заявил Bloomberg министр минеральных и нефтяных ресурсов страны Гведе Манташе. Он подчеркнул, что правительство не намерено создавать для США особые условия, так как это может нанести ущерб другим предприятиям национальной горнодобывающей отрасли.

Я говорил с людьми, которые составляли [этот план]. Они не поговорили с нами, и речи не может быть о том, чтобы заниматься добычей [без мнения министерства и других игроков индустрии]. <...> Мы не хотим стратегии по критическим минералам для США. Мы хотим широкоохватную стратегию для всех, — заявил министр.

Ранее стало известно, что бразильские власти начали обсуждение возможного сотрудничества с «Техснабэкспортом», дочерней структурой российской госкорпорации «Росатом», относительно совместной разработки месторождений урана и лития на территории страны. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейра заявил, что такое партнерство позволит усилить потенциал республики в добыче стратегических ресурсов.

До этого директор американской компании Critical Metals Corp Михаил Жернов говорил, что утрата контроля над Шевченковским месторождением лития может привести к срыву договоренностей между Украиной и Соединенными Штатами в сфере добычи полезных ископаемых. По его словам, сейчас обсуждать разработку месторождений на этой территории преждевременно.

