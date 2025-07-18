Военком забил до смерти призывника, от которого отказались учебные части «Страна.ua»: работнику ТЦК грозит 12 лет тюрьмы за избиение призывника до смерти

Сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Киеве забил до смерти мобилизованного мужчину, от которого отказались две учебные части из-за его алкогольной зависимости, сообщает украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что инцидент произошел еще в мае. В настоящее время военком находится под стражей, ему грозит 12 лет лишения свободы.

Согласно публикации, помимо проблем с алкоголем, у призывника также были травмы бедра и варикозное расширение вен. Поскольку учебные части отказались от него, сотруднику ТЦК пришлось везти его из Львовской области обратно в Киев.

По дороге украинец с разрешения военкома купил банку алкогольного энергетика, выпив которую он начал вести себя неадекватно. На протяжении всего пути работник ТЦК бил мобилизованного по голове руками и ногами, а также применял электрошокер и прыгал на его груди. По прибытии в столицу он выбросил мужчину из автобуса, где впоследствии того нашли мертвым.

Ранее во Львове собака попыталась помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать хозяина. Украинца с корги выволокли из подъезда и хотели поместить в машину. На опубликованных кадрах видно, как собака бегает вокруг хозяина, пытаясь залезть на него и помешать сотрудникам ТЦК.