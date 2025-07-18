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18 июля 2025 в 14:44

Осужденный за хищение генерал не сможет уйти на СВО

Осужденного генерала Шестерова не пустят на СВО из-за допуска к секретным данным

Владимир Шестеров Владимир Шестеров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Осужденного за хищения в ходе строительстве парка «Патриот» бывшего замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова не отправят в зону проведения СВО, сообщает Telegram-канал «Воевода вещает». Он напомнил, что бывший военный имел допуск к секретной информации.

По данным канала, Шестерова не возьмут в штурмовики, чтобы не допустить попадание обладающего секретной информацией человека в плен. Поэтому экс-военный будет отбывать срок «от звонка и до звонка».

По версии следствия, бывший замминистра обороны генерал Павел Попов, экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Шестеров в 2022–2024 годах внесли в документы ложные данные о выполнении строительства в парке, похитив более 25 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны Минобороны и парк «Патриот».

Одинцовский гарнизонный суд приговорил Шестерова к шести годам лишения свободы. Кроме того, судебным решением он лишен звания генерал-майора запаса.

До этого Шестеров признал вину. Бывший замначальника дал согласие на принятие судебного решения в особом порядке. Шестеров также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

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