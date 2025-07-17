Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот» Суд лишил Шестерова звания генерал-майора за хищения в парке «Патриот»

Одинцовский гарнизонный суд лишил бывшего замначальника главка инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова звания генерал-майора запаса, сообщает ТАСС. Шестеров осужден за хищение при строительстве парка МО РФ «Патриот».

В качестве дополнительного наказания лишить Шестерова звания «генерал-майор запаса», — говорится в приговоре.

По версии следствия, бывший замминистра обороны генерал Павел Попов, экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Шестеров в 2022–2024 годах внесли в документы ложные данные о выполнении строительства в парке, похитив более 25 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны Минобороны и парк «Патриот».

Суд приговорил Шестерова к шести годам лишения свободы. Кроме того, ему предстоит выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Шестеров признал вину. Бывший замначальника дал согласие на принятие судебного решения в особом порядке. Шестеров также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.