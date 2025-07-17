Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 16:37

Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»

Суд лишил Шестерова звания генерал-майора за хищения в парке «Патриот»

Владимир Шестеров Владимир Шестеров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Одинцовский гарнизонный суд лишил бывшего замначальника главка инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова звания генерал-майора запаса, сообщает ТАСС. Шестеров осужден за хищение при строительстве парка МО РФ «Патриот».

В качестве дополнительного наказания лишить Шестерова звания «генерал-майор запаса», — говорится в приговоре.

По версии следствия, бывший замминистра обороны генерал Павел Попов, экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Шестеров в 2022–2024 годах внесли в документы ложные данные о выполнении строительства в парке, похитив более 25 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны Минобороны и парк «Патриот».

Суд приговорил Шестерова к шести годам лишения свободы. Кроме того, ему предстоит выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Шестеров признал вину. Бывший замначальника дал согласие на принятие судебного решения в особом порядке. Шестеров также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

Минобороны РФ
хищения
генералы
звания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.