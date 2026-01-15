Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:58

Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери

Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российский военнослужащий выжил в зоне специальной военной операции благодаря бронежилету, его бойцу подарила мать, сообщает Telegram-канал «Теткино / Курск / Суджа / Коренево / Рыльск». Отмечается, что рядом с солдатом произошел взрыв.

По информации канала, подаренная амуниция выдержала удар и спасла жизнь военному. В результате взрыва было пробито несколько слоев бронежилета, добавили авторы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в ночь на 15 января ликвидировали в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря.

