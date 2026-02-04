Боец СВО вернулся с того света, когда медики констатировали его смерть

Участник военной операции на Украине из Бурятии Дьулустаан Иванов в декабре 2022 года едва не погиб, получив тяжелое ранение во время строительства блиндажа, но чудом выжил, сообщает KP.RU. На операционном столе походного госпиталя у него остановилось сердце. Медики констатировали его смерть, но он неожиданно очнулся.

Иванов открыл глаза, когда его тело уже готовили к отправке в морг. От шока медсестра потеряла сознание. Иванова экстренно вернули на операционный стол и спасли. По словам самого бойца, в момент клинической смерти он видел, как в палату вошел высокий старик с белой бородой и золотым крестом на головном уборе.

Я не понимал, что происходит, кто этот человек и зачем он пришел. Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: «Тебе еще рано», — рассказал он.

После этого случая боец принял крещение. Он уверен, что его спасли вера старшей сестры и это чудесное вмешательство.

