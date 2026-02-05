Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:00

В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности

Депутат Госдумы Толмачев призвал учиться на инженеров, врачей и педагогов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наиболее востребованные сегодня специальности — медицинские и инженерные, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, речь о терапевтах, хирургах, реаниматологах, медсестрах, инженерах по робототехнике, материаловедению, специалистах в сфере ИТ и аграрном секторе, а еще педагоги.

Частью профессий можно овладеть в достаточно быстрые сроки, но для многих требуется или база в смежной отрасли, или серьезная подготовка с нуля, — предупредил парламентарий.

По словам депутата, когда говорим о подготовке кадров, обязательно уделяем внимание профориентации со школьной скамьи. Он полагает, что важно помочь ребенку понять самого себя, свои сильные стороны и таланты, и подсказать, как их применить с пользой для себя и для страны.

Вырос интерес у выпускников девятых классов к получению профессии как можно скорее, все более востребованы колледжи. Заявок на получение среднего профобразования в прошлом году в полтора раза больше, чем в 2024-м. Многие хотят получить профессию, что называется, «в руки», и как раз в таких специалистах рынок труда тоже нуждается, — отметил Толмачев.

Как сообщал NEWS.ru, самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Также сохраняется высокий спрос на IT-специалистов, так считают 30% работодателей.

специальности
педагоги
врачи
Госдума
профессии
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.