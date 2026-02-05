В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности Депутат Госдумы Толмачев призвал учиться на инженеров, врачей и педагогов

Наиболее востребованные сегодня специальности — медицинские и инженерные, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, речь о терапевтах, хирургах, реаниматологах, медсестрах, инженерах по робототехнике, материаловедению, специалистах в сфере ИТ и аграрном секторе, а еще педагоги.

Частью профессий можно овладеть в достаточно быстрые сроки, но для многих требуется или база в смежной отрасли, или серьезная подготовка с нуля, — предупредил парламентарий.

По словам депутата, когда говорим о подготовке кадров, обязательно уделяем внимание профориентации со школьной скамьи. Он полагает, что важно помочь ребенку понять самого себя, свои сильные стороны и таланты, и подсказать, как их применить с пользой для себя и для страны.

Вырос интерес у выпускников девятых классов к получению профессии как можно скорее, все более востребованы колледжи. Заявок на получение среднего профобразования в прошлом году в полтора раза больше, чем в 2024-м. Многие хотят получить профессию, что называется, «в руки», и как раз в таких специалистах рынок труда тоже нуждается, — отметил Толмачев.

Как сообщал NEWS.ru, самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Также сохраняется высокий спрос на IT-специалистов, так считают 30% работодателей.