Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:03

Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году

Риелтор Апрелев предупредил застройщиков о росте доли непроданных квартир

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На рынке жилья сформировался «мыльный пузырь» за счет льготной ипотеки — он может лопнуть в любой момент, ухудшив положение застройщиков, заявил НСН риелтор Константин Апрелев. Эксперт отметил, что 2026 год станет настоящим испытанием для отрасли по ряду причин.

Год будет непростым для отрасли. Помимо просрочки по кредитам застройщиков, очень сильно растет доля непроданных квартир в домах с высокой степенью готовности. Кроме того, на рынке жилья сформировался «мыльный пузырь» за счет льготной ипотеки. Он может лопнуть в любой момент и приведет к еще большему ухудшению положения застройщиков, — предупредил Апрелев.

Он добавил, что на ситуацию влияет и тот факт, что правительство вернуло штрафы за просрочку ввода зданий в эксплуатацию. Так у застройщиков появятся новые статьи расходов. По мнению риелтора, сейчас региональные девелоперы находятся даже в более выигрышном положении, чем столичные. Сложнее всего ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, считает эксперт.

Ранее экономист Василий Танурков заявил, что поводов рассчитывать на длительное снижение цен на жилье в России пока нет. По его словам, это обусловлено достаточно высокой инфляцией и стремительным ростом номинальных зарплат.

застройщики
недвижимость
риелторы
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.