Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году

На рынке жилья сформировался «мыльный пузырь» за счет льготной ипотеки — он может лопнуть в любой момент, ухудшив положение застройщиков, заявил НСН риелтор Константин Апрелев. Эксперт отметил, что 2026 год станет настоящим испытанием для отрасли по ряду причин.

Год будет непростым для отрасли. Помимо просрочки по кредитам застройщиков, очень сильно растет доля непроданных квартир в домах с высокой степенью готовности. Кроме того, на рынке жилья сформировался «мыльный пузырь» за счет льготной ипотеки. Он может лопнуть в любой момент и приведет к еще большему ухудшению положения застройщиков, — предупредил Апрелев.

Он добавил, что на ситуацию влияет и тот факт, что правительство вернуло штрафы за просрочку ввода зданий в эксплуатацию. Так у застройщиков появятся новые статьи расходов. По мнению риелтора, сейчас региональные девелоперы находятся даже в более выигрышном положении, чем столичные. Сложнее всего ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, считает эксперт.

Ранее экономист Василий Танурков заявил, что поводов рассчитывать на длительное снижение цен на жилье в России пока нет. По его словам, это обусловлено достаточно высокой инфляцией и стремительным ростом номинальных зарплат.