Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения прохожего группой молодых людей, сообщила пресс-служба столичного управления СК в своем Telegram-канале. Там отметили, что мужчины грубо нарушали общественный порядок. В городе проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Якутии заявили, что в Верхоянском районе местный депутат подрался на дискотеке в Доме духовности. По данным ведомства, он оторвал доску от дверного косяка и ударил односельчанина по голове. В ближайшее время народный избранник предстанет перед судом.

До этого барнаульские полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте жилого дома в Индустриальном районе. Проверку инициировали после появления в социальных сетях видеозаписи инцидента.

В январе в Электростали 18-летнего парня зарезали на остановке. Конфликт начался в автобусе. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Через некоторое время удалось задержать подозреваемого.