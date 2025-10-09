Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 02:47

Вместо каши и яичницы готовлю на завтрак этот пирог — грибной любимец всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной пирог представляет собой нежное и сытное блюдо, которое готовится быстрее традиционного омлета и обладает насыщенным вкусом. Это кушанье сочетает воздушную яичную основу и ароматную грибную начинку, что делает его идеальным выбором для питательного завтрака. Простота приготовления и доступность ингредиентов позволяют легко включить этот рецепт в ежедневное меню.

Для приготовления потребуется: 300 г шампиньонов, 6 яиц, 100 мл молока, 100 г муки, 1 луковица, 50 г сливочного масла, 100 г твердого сыра, соль и перец по вкусу, зелень для подачи. Грибы нарезают пластинками, лук измельчают и обжаривают на сливочном масле до золотистого цвета. Добавляют грибы и готовят до испарения жидкости. Яйца взбивают с молоком, добавляют муку, соль и перец, тщательно перемешивают до однородности. В форму для запекания выкладывают грибную начинку, заливают яичной смесью, посыпают натертым сыром. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
