Салат «Женский каприз» с курицей и шампиньонами — когда хочется чего-то вкусного! Йогуртово-горчичная заправка делает его низкокалорийным. Этот нежный салат полностью оправдывает свое название! Идеальное блюдо для романтического ужина или изысканного праздничного стола — воздушное, ароматное и удивительно гармоничное.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Чернослив — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Сыр — 60 г
- Лук репчатый — 1/3 шт.
- Йогурт греческий — 130 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Сок лимона — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Отварное куриное филе нарежьте кубиками, шампиньоны обжарьте с луком до золотистости. Яйца отварите и натрите на терке, чернослив запарьте и мелко нарежьте, сыр натрите. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, лимонным соком, солью и перцем.
- Собирайте салат слоями: курица – соус – грибы с луком – яйца – соус – курица – грибы – чернослив – соус – сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.
