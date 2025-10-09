Салат «Женский каприз» с курицей и шампиньонами — когда хочется чего-то вкусного! Йогуртово-горчичная заправка делает его низкокалорийным

Салат «Женский каприз» с курицей и шампиньонами — когда хочется чего-то вкусного! Йогуртово-горчичная заправка делает его низкокалорийным. Этот нежный салат полностью оправдывает свое название! Идеальное блюдо для романтического ужина или изысканного праздничного стола — воздушное, ароматное и удивительно гармоничное.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Чернослив — 80 г

Яйца — 2 шт.

Сыр — 60 г

Лук репчатый — 1/3 шт.

Йогурт греческий — 130 г

Горчица — 1 ч. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Отварное куриное филе нарежьте кубиками, шампиньоны обжарьте с луком до золотистости. Яйца отварите и натрите на терке, чернослив запарьте и мелко нарежьте, сыр натрите. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Собирайте салат слоями: курица – соус – грибы с луком – яйца – соус – курица – грибы – чернослив – соус – сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

