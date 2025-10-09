Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:00

Салат «Женский каприз» с курицей и шампиньонами — когда хочется чего-то вкусного! Йогуртово-горчичная заправка делает его низкокалорийным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Женский каприз» с курицей и шампиньонами — когда хочется чего-то вкусного! Йогуртово-горчичная заправка делает его низкокалорийным. Этот нежный салат полностью оправдывает свое название! Идеальное блюдо для романтического ужина или изысканного праздничного стола — воздушное, ароматное и удивительно гармоничное.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Чернослив — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр — 60 г
  • Лук репчатый — 1/3 шт.
  • Йогурт греческий — 130 г
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварное куриное филе нарежьте кубиками, шампиньоны обжарьте с луком до золотистости. Яйца отварите и натрите на терке, чернослив запарьте и мелко нарежьте, сыр натрите. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, лимонным соком, солью и перцем.
  2. Собирайте салат слоями: курица – соус – грибы с луком – яйца – соус – курица – грибы – чернослив – соус – сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Карнавал». Суперское сочетание крабовых палочек и свеклы.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
