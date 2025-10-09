Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:00

Куриная печень по-итальянски готовится очень просто: вкусное блюдо с сырной корочкой и сочными помидорами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим куриную печень по-итальянски. Этот рецепт превращает простую печень в изысканное блюдо! Нежная печень под ароматной сырной корочкой с сочными помидорами и чесноком станет настоящим открытием. Быстрое в приготовлении, но изысканное на вкус блюдо для уютного семейного ужина.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 600 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Помидоры — 2 шт. (200 г)
  • Лук репчатый — 1 шт. (150 г)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Зелень петрушки — 3 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. На растительном масле обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности, добавьте печень, нарезанную на несколько частей, и жарьте 7 минут до готовности. Переложите печень с луком в форму для запекания, посолите, поперчите, посыпьте измельченным чесноком и рубленой зеленью.
  2. Сверху равномерно распределите кубики помидоров и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до полного расплавления сыра и появления аппетитной корочки. Подавайте блюдо горячим.

Ранее мы готовили печеночные оладьи в шубе. Вкуснейшая закуска с овощами.

печень
курица
сыр
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
