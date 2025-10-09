Куриная печень по-итальянски готовится очень просто: вкусное блюдо с сырной корочкой и сочными помидорами

Готовим куриную печень по-итальянски. Этот рецепт превращает простую печень в изысканное блюдо! Нежная печень под ароматной сырной корочкой с сочными помидорами и чесноком станет настоящим открытием. Быстрое в приготовлении, но изысканное на вкус блюдо для уютного семейного ужина.
Ингредиенты
- Печень куриная — 600 г
- Сыр твердый — 150 г
- Помидоры — 2 шт. (200 г)
- Лук репчатый — 1 шт. (150 г)
- Чеснок — 3 зубчика
- Зелень петрушки — 3 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- На растительном масле обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности, добавьте печень, нарезанную на несколько частей, и жарьте 7 минут до готовности. Переложите печень с луком в форму для запекания, посолите, поперчите, посыпьте измельченным чесноком и рубленой зеленью.
- Сверху равномерно распределите кубики помидоров и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до полного расплавления сыра и появления аппетитной корочки. Подавайте блюдо горячим.
