Куриная печень по-итальянски готовится очень просто: вкусное блюдо с сырной корочкой и сочными помидорами

Готовим куриную печень по-итальянски. Этот рецепт превращает простую печень в изысканное блюдо! Нежная печень под ароматной сырной корочкой с сочными помидорами и чесноком станет настоящим открытием. Быстрое в приготовлении, но изысканное на вкус блюдо для уютного семейного ужина.

Ингредиенты

Печень куриная — 600 г

Сыр твердый — 150 г

Помидоры — 2 шт. (200 г)

Лук репчатый — 1 шт. (150 г)

Чеснок — 3 зубчика

Зелень петрушки — 3 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

На растительном масле обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности, добавьте печень, нарезанную на несколько частей, и жарьте 7 минут до готовности. Переложите печень с луком в форму для запекания, посолите, поперчите, посыпьте измельченным чесноком и рубленой зеленью. Сверху равномерно распределите кубики помидоров и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до полного расплавления сыра и появления аппетитной корочки. Подавайте блюдо горячим.

