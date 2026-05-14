14 мая 2026 в 19:12

Шампиньоны в беконе на мангале — простая закуска с ресторанной подачей, которую обожают гости

Пять минут на углях — и вы получаете не просто грибы, а настоящий деликатес. Секрет в том, чтобы шляпки не мыть, а лишь протереть салфеткой, а бекон схватился румяной корочкой, сохранив сок внутри.

Что понадобится

Шампиньоны (крупные, с целой шляпкой) — 500 г, бекон (слайсами) — 200 г, сыр твердый — 100 г, чеснок — 3 зубчика, петрушка — 40 г, лимонный сок — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец свежемолотый — 0,25 ч. л.

Как готовлю

Грибы протираю влажной салфеткой, не моя. Выкручиваю ножки и очень мелко их рублю. Смешиваю их с пропущенным через пресс чесноком, мелко нарубленной петрушкой и натертым на мелкой терке сыром.

Добавляю соль, перец и лимонный сок, хорошо перемешиваю. Наполняю шляпки начинкой, плотно утрамбовывая. Каждую оборачиваю ломтиком бекона по бокам, оставляя начинку открытой, и фиксирую зубочистками.

Выкладываю на решетку мангала над прогоревшими углями. Жарю до румяного бекона и расплавленного сыра — обычно 5–7 минут.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Дмитрий Демичев
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
