Врач дал советы, как начать заниматься спортом без стресса для организма

Людям, которые планируют начать заниматься спортом, рекомендуется постепенно увеличивать время для физических нагрузок, посоветовал врач Марк Иванов. По его словам, переданным «Радио 1», в первые дни можно выделять активностям по пять минут в сутки, а через неделю — по 10 минут. Важно, чтобы занятия при этом приносили не только пользу, но и удовольствие.
Я бы начинал с малого — например, пять минут спорта в день, но постоянно. Через неделю — уже 10 минут. Когда выработается привычная реакция организма — 20 минут. Не нужно ставить амбициозные цели сразу, иначе мозг воспринимает это как перегрузку. Три или четыре раза в неделю нагрузок — и гиподинамия обойдет вас стороной, — отметил Иванов.
Он добавил, что совершать 10 тыс. шагов каждый день — это хорошая идея, однако такая активность не подойдет для новичков. Людям, привыкшим к сидячему образу жизни, можно начать с 2 тыс. шагов в сутки. Со временем можно повысить нагрузку до 6 тыс. шагов, а в конце и вовсе достичь первоначальной цели в 10 тыс.
Ранее терапевт Амина Платунова заявила, что умеренные кардионагрузки снижают риск развития деменции. Она напомнила, что спорт необходим человеку на постоянной основе, а не короткими интервалами.