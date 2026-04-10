10 апреля 2026 в 10:37

Биолог объяснил, как место жительства влияет на работу мозга

Биолог Лидский: в городах с плохой экологией старение мозга ускоряется

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В городах с плохой экологией ускоряется процесс старения мозга, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский. Он отметил, что в загрязненном воздухе содержатся мелкодисперсные частицы PM2.5, которые влияют на работу сосудов.

Загрязнение воздуха связано с ускоренным старением мозга, а также с более высоким риском когнитивного снижения и деменции, включая болезнь Альцгеймера, — рассказал Лидский.

Биолог подчеркнул, что старение ускоряется из-за совокупности факторов — стресса, отсутствия зеленых зон, шума, бедности и жары. По его словам, также вред наносит микропластик, однако его влияние не доказано на том же уровне, что и влияние PM2.5.

Ранее психиатр Лев Белов рассказал, что регулярные занятия спортом и соблюдение средиземноморской диеты могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. По его словам, тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, также демонстрируют свою эффективность.

