Байрамов обсудил с Галузиным вопросы безопасности и экономики

В Баку прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В центре внимания оказались политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Собеседники подчеркнули важность взаимных визитов и контактов для развития сотрудничества и отметили роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Кроме того, были затронуты текущие проекты в рамках этого механизма и перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Ранее в пресс-службе МИД России подчеркнули, что Москва и Баку настроены на дальнейшее союзническое сотрудничество, чтобы укреплять связи двух государств. В среду, 8 апреля, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым, где и обсуждался этот тезис.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что Москва благодарна Азербайджану и Грузии за разблокировку провоза грузов из России в Армению. По его словам, перевозка российских грузов выгодна для всех сторон, что подтверждается устойчивым ростом их объемов.