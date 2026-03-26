Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:18

Стало известно, мог ли напавший на школу на Урале быть психически нездоров

Криминалист Игнатов: у челябинского школьника могли быть проблемы с психикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Челябинский ученик мог напасть на преподавателя и одноклассницу вследствие обострения проблем с психикой, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, версия о воздействии запрещенных препаратов маловероятна, поскольку их наличие было бы обнаружено в ходе допинг-тестов.

Один из вариантов, хотя вряд ли, у парнишки [совершившего нападение на челябинскую школу] могло обостриться психическое заболевание. Сейчас весна, может, на тренировке пропустил удар по голове или на соревнованиях. Мог решить выплеснуть ненависть на учителях. Здесь должны давать оценку психиатры. Если он реально употреблял наркотики, запрещенные препараты, то мог прийти в школу в состоянии измененного сознания. Но это несовместимо со спортом. Их же проверяют на допинг. Его могут дисквалифицировать пожизненно, — поделился Игнатов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.

нападения
Челябинск
школы
ученики
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.