Стало известно, мог ли напавший на школу на Урале быть психически нездоров Криминалист Игнатов: у челябинского школьника могли быть проблемы с психикой

Челябинский ученик мог напасть на преподавателя и одноклассницу вследствие обострения проблем с психикой, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, версия о воздействии запрещенных препаратов маловероятна, поскольку их наличие было бы обнаружено в ходе допинг-тестов.

Один из вариантов, хотя вряд ли, у парнишки [совершившего нападение на челябинскую школу] могло обостриться психическое заболевание. Сейчас весна, может, на тренировке пропустил удар по голове или на соревнованиях. Мог решить выплеснуть ненависть на учителях. Здесь должны давать оценку психиатры. Если он реально употреблял наркотики, запрещенные препараты, то мог прийти в школу в состоянии измененного сознания. Но это несовместимо со спортом. Их же проверяют на допинг. Его могут дисквалифицировать пожизненно, — поделился Игнатов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.