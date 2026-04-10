Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 14:51

Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив

В Иране опровергли слухи о введении платы за проход через Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Информация о введении платы для судов за проход через Ормузский пролив является лишь разговорами, заявил ТАСС представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи. Он также подчеркнул, что страны, чьи корабли находились в проливе, объявили, что ничего не платили, и Тегеран им ничего не навязывал.

Это было в новостях и в социальных сетях, но официального заявления от Ирана о том, что должны платить, нет. Это только разговоры, — сказал дипломат.

Ранее миссар верховного лидера Исламской Республики заявил, что Иран откроет Ормузский пролив только после окончания войны с США и Израилем.

Мир
Иран
Ормузский пролив
танкеры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.