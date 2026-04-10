Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив

Информация о введении платы для судов за проход через Ормузский пролив является лишь разговорами, заявил ТАСС представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи. Он также подчеркнул, что страны, чьи корабли находились в проливе, объявили, что ничего не платили, и Тегеран им ничего не навязывал.

Это было в новостях и в социальных сетях, но официального заявления от Ирана о том, что должны платить, нет. Это только разговоры, — сказал дипломат.

Ранее миссар верховного лидера Исламской Республики заявил, что Иран откроет Ормузский пролив только после окончания войны с США и Израилем.