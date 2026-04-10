В Иране ответили, когда будет открыт Ормузский пролив

Иран откроет Ормузский пролив только после окончания войны с США и Израилем, заявил ТАСС эмиссар верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

Поскольку война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив, но я уверен, что после войны он станет открытым, и страны выиграют от этого, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Тегерана в связи с появившимися сообщениями о взимании платы за проход танкеров через Ормузский пролив. Американский лидер потребовал немедленно прекратить эту практику. Он также заявил, что Тегеран якобы недостойно справляется с обеспечением прохода нефтяных танкеров, и это не соответствует ранее достигнутым договоренностям.

Новость дополняется…

