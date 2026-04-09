Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак

Супруга музыканта Михаила Турецкого Лиана Турецкая в беседе с KP.RU призналась, что в основе ее крепкого брака лежит взаимное уважение и понимание. По ее мнению, людям важно уметь находить компромисс в отношениях.

Особых секретов крепкого брака нет. Это очень индивидуально. В молодости я всегда в шутку говорила, что у нас крепкий брак, потому что девять месяцев в году мужа дома нет. На самом деле мне кажется, что все как-то цепляются за любовь. Она прекрасна в начале, но самое главное — это уважение и понимание. Нужно уметь уступить. А потом уже настолько друг друга чувствуете и привыкаете, что становитесь родными душами. И уже не понимаете, куда друг без друга, — поделилась Турецкая.

