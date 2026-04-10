Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек

Торговая сеть «Строительный двор» закрыла 98 торговых точек на фоне снижения ввода жилья на 12%, передает Infoline. В компании отметили, что таким образом их число сократили на 23% — в распоряжении ретейлера осталось 322 объекта общей площадью 135 тыс. м2, передают «Известия».

В их числе — три строительные базы в Тюменской области и ХМАО, а также восемь супермаркетов и 87 объектов малого формата, — уточнили собеседники издания.

