Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 10:06

Лесопромышленники взмолились о спасении их компаний от вала банкротств

«Коммерсант»: лесопромышленники России попросили ввести мораторий на банкротство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лесопромышленные компании решили обратиться к первому вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой ввести трехлетний мораторий на банкротство для предприятий отрасли, передает «Коммерсант». Проект письма на данный момент находится на рассмотрении Архангельской областной думы.

В документе говорится, что даже у самый крупных компаний региона больше нет запаса прочности. Все они работают в минус, допуская задолженности по налогам и другим обязательным платежам. За последние три года совокупный убыток таких предприятий превысил 15 млрд рублей. При этом государственная поддержка сектора постепенно сокращается.

Если в 2023 году компенсация расходов на экспорт достигала 7,6 млрд рублей, то в 2026-м она снизилась до 550 млн рублей. Полностью прекращено субсидирование отгрузок из портов Северо-Запада. Падение экспортных цен, резкое удорожание логистики и рост налоговой нагрузки делают невозможным для многих предприятий продолжать работу в прежнем режиме.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить срок оспаривания сделок граждан при банкротстве с трех лет до одного года. Авторы инициативы считают, что это поможет укрепить рынок недвижимости.

Россия
Денис Мантуров
предприятия
Промышленность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.