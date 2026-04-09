Лесопромышленники взмолились о спасении их компаний от вала банкротств «Коммерсант»: лесопромышленники России попросили ввести мораторий на банкротство

Лесопромышленные компании решили обратиться к первому вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой ввести трехлетний мораторий на банкротство для предприятий отрасли, передает «Коммерсант». Проект письма на данный момент находится на рассмотрении Архангельской областной думы.

В документе говорится, что даже у самый крупных компаний региона больше нет запаса прочности. Все они работают в минус, допуская задолженности по налогам и другим обязательным платежам. За последние три года совокупный убыток таких предприятий превысил 15 млрд рублей. При этом государственная поддержка сектора постепенно сокращается.

Если в 2023 году компенсация расходов на экспорт достигала 7,6 млрд рублей, то в 2026-м она снизилась до 550 млн рублей. Полностью прекращено субсидирование отгрузок из портов Северо-Запада. Падение экспортных цен, резкое удорожание логистики и рост налоговой нагрузки делают невозможным для многих предприятий продолжать работу в прежнем режиме.

