30 марта 2026 в 05:16

Росавиация ограничила работу 10 российских аэропортов за ночь

Аэропорты Бугульмы и Казани временно приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Всего за ночь ограничения введены в 10 авиагаванях в рамках мер безопасности после выявленной угрозы атак беспилотников.

В ведомстве уточнили, что приостановка работы коснулась также аэропортов Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного, Пензы, Саратова, Краснодара и Волгограда. Там подчеркнули необходимость соблюдения мер для обеспечения безопасности полетов. В Северной Осетии глава региона Сергей Меняйло заявил, что в аэропорту Моздока введен план «Ковер».

Также сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

