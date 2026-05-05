Брикет творога, горсть овсянки и стакан молока — рецепт сытных лепешек на замену сырникам и запеканкам

Творожно-овсяные лепешки — это сытная и полезная альтернатива сырникам и творожным запеканкам. Нежные, мягкие лепешки из творога и овсяных хлопьев, замоченных в молоке, получаются воздушными внутри и румяными снаружи.

Для приготовления вам понадобится: 120 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 200 мл молока, 200 г творога, 2 яйца, соль, сахар по желанию (2–3 ст. л. для сладкого варианта), растительное масло для жарки.

Рецепт: овсяные хлопья залейте молоком, оставьте на 15–20 минут для набухания. Творог разомните вилкой, добавьте к хлопьям. Вбейте яйца, добавьте соль и сахар по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета (по 3–4 минуты). Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

