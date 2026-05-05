День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 07:30

Брикет творога, горсть овсянки и стакан молока — рецепт сытных лепешек на замену сырникам и запеканкам

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожно-овсяные лепешки — это сытная и полезная альтернатива сырникам и творожным запеканкам. Нежные, мягкие лепешки из творога и овсяных хлопьев, замоченных в молоке, получаются воздушными внутри и румяными снаружи.

Для приготовления вам понадобится: 120 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 200 мл молока, 200 г творога, 2 яйца, соль, сахар по желанию (2–3 ст. л. для сладкого варианта), растительное масло для жарки.

Рецепт: овсяные хлопья залейте молоком, оставьте на 15–20 минут для набухания. Творог разомните вилкой, добавьте к хлопьям. Вбейте яйца, добавьте соль и сахар по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета (по 3–4 минуты). Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные пышки в духовке — на замену жареным пирожкам.

Проверено редакцией
Читайте также
Названы наиболее популярные города России для переезда
Общество
Названы наиболее популярные города России для переезда
Раскрыта опасность кривого пола для жителей частных домов и первых этажей
Общество
Раскрыта опасность кривого пола для жителей частных домов и первых этажей
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Общество
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Духовка не нужна: творожная запеканка на сковороде, не опадает — рецепт с измерениями в стаканах
Общество
Духовка не нужна: творожная запеканка на сковороде, не опадает — рецепт с измерениями в стаканах
Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек
Общество
Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек
Общество
рецепты
завтраки
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Брикет творога, горсть овсянки и стакан молока — рецепт сытных лепешек на замену сырникам и запеканкам Творожно-овсяные лепешки — это сытная и полезная альтернатива сырникам и творожным запеканкам. Нежные, мягкие лепешки из творога и овсяных хлопьев, замоченных в молоке, получаются воздушными внутри и румяными снаружи.
120 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления)
200 мл молока
200 г творога
2 яйца,
соль, сахар по желанию (2-3 ст. л. для сладкого варианта)
растительное масло для жарки
>
Овсяные хлопья залейте молоком, оставьте на 15-20 минут для набухания. Творог разомните вилкой, добавьте к хлопьям.
Вбейте яйца, добавьте соль и сахар по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета (по 3-4 минуты). Подавайте со сметаной, медом или вареньем.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.