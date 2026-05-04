День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 22:46

Духовка не нужна: творожная запеканка на сковороде, не опадает — рецепт с измерениями в стаканах

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожная запеканка по этому рецепту получается очень нежной. Она не опадает после остывания и готовится без каких-либо сложностей. Ароматная, с изюмом и ванилью, она тает во рту и идеально подходит для завтрака.

Для приготовления понадобится: 400 г творога (2 стакана), 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. кукурузного крахмала, ванилин, 2 ст. л. изюма, сливочное масло для сковороды.

Рецепт: творог, яйца, сахар, ванилин, сметану и крахмал взбейте блендером до однородной пастообразной массы. Добавьте изюм, перемешайте. По диаметру сковороды вырежьте круг из пергамента, уложите его на дно и немного смажьте маслом (чтобы ничего не прилипло). Вылейте творожную массу, разровняйте. Закройте крышкой и готовьте на самом медленном огне 30 минут, пока низ не подрумянится и масса не станет упругой.

Аккуратно переверните запеканку с помощью тарелки, затем верните на сковороду и готовьте еще 15 минут. Подавайте теплой или холодной.

Ранее стало известно, как приготовить турецкий бурек — пирог из фарша и теста фило.

Проверено редакцией
Читайте также
Как не сойти с ума, готовясь к ЕГЭ: советы психологов ученикам и родителям
Общество
Как не сойти с ума, готовясь к ЕГЭ: советы психологов ученикам и родителям
Юрист ответил, когда музыка в машине грозит штрафом
Общество
Юрист ответил, когда музыка в машине грозит штрафом
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Общество
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек
Общество
Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек
Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки
Общество
Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки
Общество
рецепты
завтраки
запеканки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.