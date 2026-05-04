Духовка не нужна: творожная запеканка на сковороде, не опадает — рецепт с измерениями в стаканах

Творожная запеканка по этому рецепту получается очень нежной. Она не опадает после остывания и готовится без каких-либо сложностей. Ароматная, с изюмом и ванилью, она тает во рту и идеально подходит для завтрака.

Для приготовления понадобится: 400 г творога (2 стакана), 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. кукурузного крахмала, ванилин, 2 ст. л. изюма, сливочное масло для сковороды.

Рецепт: творог, яйца, сахар, ванилин, сметану и крахмал взбейте блендером до однородной пастообразной массы. Добавьте изюм, перемешайте. По диаметру сковороды вырежьте круг из пергамента, уложите его на дно и немного смажьте маслом (чтобы ничего не прилипло). Вылейте творожную массу, разровняйте. Закройте крышкой и готовьте на самом медленном огне 30 минут, пока низ не подрумянится и масса не станет упругой.

Аккуратно переверните запеканку с помощью тарелки, затем верните на сковороду и готовьте еще 15 минут. Подавайте теплой или холодной.

