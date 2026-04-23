Беру сырой фарш и тесто фило, сворачиваю — и в духовку: пирог бурек — выпекается ровно 30 минут

Бурек — турецкий пирог из фарша и теста фило — это эффектное и сытное блюдо, которое удивит членов семьи и гостей своей необычной формой и потрясающим вкусом.

Хрустящие, слоистые трубочки из теста фило с сочной мясной начинкой, выложенные по спирали и запеченные до золотистой корочки, создают настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 упаковка теста фило (6–8 листов), 1 луковица, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка, 50 г сливочного масла (растопленного).

Рецепт: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, рубленой зеленью, солью, перцем и паприкой, тщательно вымесите. Каждый лист теста фило смажьте растопленным маслом. На край листа выложите полоску фарша, сверните в плотную трубочку. Повторите с остальными листами.

Круглую форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте трубочки по спирали, начиная от центра, плотно друг к другу. Смажьте верх пирога маслом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30 минут до румяной корочки.

Дарья Иванова
