Ломаю печенье и готовлю мозаичный торт: рецепт без вареной сгущенки и сливочного масла

Мозаичный торт — это простой десерт, который по вкусу значительно отличается от всем известного «Муравейника». Готовится без выпечки — просто смешал, убрал в холодильник, и через несколько часов торт готов.

Для приготовления понадобится: 500 г печенья, 200 мл жирных сливок (33%), 200 г темного или молочного шоколада.

Рецепт: печенье поломайте на кусочки среднего размера — не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура. В кастрюле подогрейте сливки, не доводя до кипения. Добавьте поломанный шоколад и перемешивайте до полного растворения. Дайте массе немного остыть. Смешайте шоколадную смесь с печеньем.

Форму для торта застелите пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом (это поможет легко извлечь готовый десерт). Выложите смесь, плотно утрамбуйте. Уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь. Готовый торт переверните на блюдо, снимите пленку и нарежьте порционными кусками.

