Без масла и сахара: шоколадная паста за 5 минут из 3 ингредиентов — для бутербродов, оладий, творога

Шоколадная паста без масла и сахара за пять минут — это не сказка, а реальность. Всего три ингредиента и блендер превращают простые продукты в пасту, которую можно намазывать на хлеб, добавлять в творог и выпечку.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4 ст. л. какао-порошка (без сахара), 2–3 ст. л. меда (по вкусу), 3–5 ст. л. воды (теплой).

Как приготовить

В чашу блендера положите какао, добавьте мед и 3 столовые ложки теплой воды. Взбивайте на высокой скорости до полной однородности около 1–2 минут. Оцените консистенцию: если хотите более жидкую пасту, добавьте еще немного воды и взбейте снова. Если хотите гуще — можно добавить немного больше какао. Переложите пасту в баночку и храните в холодильнике.

Дарья Иванова
Д. Иванова
Без масла и сахара: шоколадная паста за 5 минут из 3 ингредиентов — для бутербродов, оладий, творога Шоколадная паста без масла и сахара за пять минут — это не сказка, а реальность. Всего три ингредиента и блендер превращают простые продукты в пасту, которую можно намазывать на хлеб, добавлять в творог и выпечку.
4 ст. л. какао-порошка (без сахара)
2-3 ст. л. меда (по вкусу)
3-5 ст. л. воды (теплой)
>
В чашу блендера положите какао, добавьте мед и 3 столовые ложки теплой воды. Взбивайте на высокой скорости до полной однородности, около 1-2 минут.
Оцените консистенцию: если хотите более жидкую пасту, добавьте еще немного воды и взбейте снова. Если хотите гуще — можно добавить немного больше какао.
Переложите пасту в баночку и храните в холодильнике.
