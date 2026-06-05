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05 июня 2026 в 20:15

Когда на приготовление ужина есть только 30 минут, делаю так: соба с курицей и овощами

Фото: D-NEWS.ru
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Соба с овощами и курицей — это ароматный и полезный ужин, который спасет вас в любой день, когда нет времени на долгую готовку. Это блюдо вдохновлено азиатской кухней.

Для приготовления понадобится: 2 куриных бедра (филе), баклажан, болгарский перец, 4 зубчика чеснока, 200 г лапши соба (гречневой), 3-4 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. копченой паприки, соль.

Рецепт: лапшу отварите в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Куриное филе нарежьте соломкой, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте соль, паприку, выдавленный чеснок и соевый соус. Жарьте 2 минуты.

Баклажан и перец нарежьте соломкой. Сначала добавьте к курице баклажан, обжаривайте 1,5 минуты. Затем добавьте перец, перемешайте и жарьте еще минуту (овощи должны остаться хрустящими!). Смешайте готовую лапшу с курицей и овощами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить ужин по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, посыпьте его кунжутом. Также можно добавить немного тертого имбиря при жарке курицы для пикантности.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен на сковороде.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
ужины
паста
Дарья Иванова
Д. Иванова
Когда на приготовление ужина есть только 30 минут, делаю так: соба с курицей и овощами Соба с овощами и курицей — это ароматный и полезный ужин, который спасет вас в любой день, когда нет времени на долгую готовку. Это блюдо вдохновлено азиатской кухней.
2 куриных бедра (филе)
1 баклажан
1 болгарский перец
4 зубчика чеснока
200 г лапши соба (гречневой)
3-4 ст. л. соевого соуса
1 ч. л. копченой паприки, соль
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Лапшу отварите в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Куриное филе нарежьте соломкой, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте соль, паприку, выдавленный чеснок и соевый соус. Жарьте 2 минуты.
Баклажан и перец нарежьте соломкой. Сначала добавьте к курице баклажан, обжаривайте 1,5 минуты. Затем добавьте перец, перемешайте и жарьте еще 1 минуту (овощи должны остаться хрустящими!).
Смешайте готовую лапшу с курицей и овощами.
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