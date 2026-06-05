Когда на приготовление ужина есть только 30 минут, делаю так: соба с курицей и овощами

Когда на приготовление ужина есть только 30 минут, делаю так: соба с курицей и овощами

Соба с овощами и курицей — это ароматный и полезный ужин, который спасет вас в любой день, когда нет времени на долгую готовку. Это блюдо вдохновлено азиатской кухней.

Для приготовления понадобится: 2 куриных бедра (филе), баклажан, болгарский перец, 4 зубчика чеснока, 200 г лапши соба (гречневой), 3-4 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. копченой паприки, соль.

Рецепт: лапшу отварите в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Куриное филе нарежьте соломкой, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте соль, паприку, выдавленный чеснок и соевый соус. Жарьте 2 минуты.

Баклажан и перец нарежьте соломкой. Сначала добавьте к курице баклажан, обжаривайте 1,5 минуты. Затем добавьте перец, перемешайте и жарьте еще минуту (овощи должны остаться хрустящими!). Смешайте готовую лапшу с курицей и овощами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить ужин по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, посыпьте его кунжутом. Также можно добавить немного тертого имбиря при жарке курицы для пикантности.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен на сковороде.