Добавил в карбонару один овощ, и теперь это мой коронный ужин — даже итальянцы будут в восторге

Думал, карбонара — это только бекон и яйца. Пока не добавил спаржу и горошек. Это настолько вкусно, что готов готовить каждую неделю.

Ингредиенты

Спагетти — 400 г, бекон — 200 г, спаржа — 200 г, горошек зеленый — 100 г, чеснок — 3 зубчика, лук зеленый — 5 перьев, яйца (желтки) — 3 шт., пармезан — 60 г, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю спагетти до упругости, сохраняю стакан отвара. Тем временем режу бекон кубиками, жарю до хруста на сухой сковороде. Вынимаю, на его жире обжариваю спаржу, добавляю чеснок и зеленый лук. Через минуту — горошек и пару ложек отвара, тушу 3 минуты. В миске взбиваю желтки с пармезаном. Смешиваю спагетти с беконом и овощами, снимаю с огня, вливаю яичную смесь. Перемешиваю быстро, добавляю отвар, если густо. Подаю с перцем.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Даже не верится, что это карбонара, — настолько она стала ярче и ароматнее. Спаржа добавила приятную горчинку, а горошек — сладость, которая балансирует соленость бекона. Текстура получилась бархатистой, но с хрустящими вкраплениями. Мой совет: не экономьте на пармезане и берите свежий горошек, если есть возможность, — замороженный теряет ту самую упругость.

Проверено редакцией
рецепты
еда
паста
спаржа
Дмитрий Демичев
