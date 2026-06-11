Запоминайте: этот десерт за 30 минут сражает наповал сильнее любого букета

Не верил, что сделать клубнику в шоколаде дома так просто. Зря сомневался — это проще, чем яичница.

Ингредиенты

Клубника — 150 г, белый шоколад — 70–100 г, горький или молочный шоколад — 70–100 г, растительное масло (лучше ореховое или из виноградной косточки) — по необходимости.

Как готовлю

Сначала мою клубнику под холодной водой, аккуратно обсушиваю. Плодоножки не трогаю — за них буду держать ягоду. Отправляю клубнику в холодильник на 20 минут, чтобы была ледяной. Тем временем в двух чашках растапливаю наломанный белый и темный шоколад: делаю это в микроволновке импульсами, но слежу, чтобы не перегреть.

Достаю, когда остались мелкие кусочки, — пусть дойдут сами за 5 минут. Решетку смазываю маслом (чуть-чуть) и ставлю на бумажные полотенца.

Теперь надо окунать холодные ягоды в горячий шоколад держа за хвостик, и сразу выкладывать на решетку, чтобы не соприкасались. Жду, пока шоколад схватится, потом убираю в холодильник на 30–50 минут. Все. Это лучший десерт, который ты можешь сделать своими руками.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я думал, что растопить шоколад — это высшая математика. А оказалось — просто и быстро. Ягоды получились как с обложки глянцевого журнала: блестящие, аппетитные, шоколад застыл ровным слоем. Мой совет: не кладите их в холодильник надолго — пусть постоят минут 15 при комнатной температуре, так вкус раскрывается ярче.