Отбивные в сторону — вместо них готовлю сочные рулетики с голландским соусом

Нежная свинина, упругая спаржа и маслянистый соус с лимонной кислинкой — идеальный гастрономический баланс. Это блюдо доказывает, что из простых продуктов можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Что понадобится

4 свиных эскалопа, 200 г зеленой спаржи, 2 ст. л. оливкового масла, соль, черный перец, 100 г сливочного масла, 2 яичных желтка, 1 ст. л. лимонного сока.

Как я готовлю

Эскалопы накрываю пленкой, отбиваю молоточком до 5–7 мм, солю, перчу. У спаржи отрезаю жесткие кончики, очищаю нижнюю часть, режу пополам. На каждый эскалоп выкладываю несколько кусочков спаржи, сворачиваю рулетик, фиксирую зубочистками.

В сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю рулетики швом вниз на сильном огне до румяной корочки со всех сторон. Перекладываю в форму для запекания, ставлю в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут.

Для соуса: растапливаю сливочное масло в сотейнике. Желтки взбиваю с щепоткой соли, тонкой струйкой вливаю в масло, непрерывно взбивая. Добавляю лимонный сок, перец, прогреваю минуту (не кипячу).

Готовые рулетики достаю, удаляю зубочистки, выкладываю на подогретые тарелки, поливаю соусом.