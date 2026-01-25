Все сложила в одну сковороду — ужин готов за 20 минут: вкусно и без лишней посуды

Этот рецепт часто выручает в будни, когда времени и сил почти нет, а накормить семью хочется вкусно и по-домашнему. Все готовится в одной сковороде — без лишней посуды и суеты. Курица получается мягкой и сочной, овощи дают аромат и сладость, а макароны-гнезда пропитываются соусом и буквально тают во рту. Просто, быстро и очень сытно — идеальный вариант для обычного вечера.

Ингредиенты: куриное бедро (филе) — 300 г, репчатый лук — 1 шт, морковь — 1 шт, помидоры — 2 шт (без кожицы), макароны-гнезда — 300 г, сметана — 2 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу, теплая вода — 1,5 стакана, зелень — по желанию.

Приготовление: куриное филе нарезаю небольшими кусочками и обжариваю на хорошо разогретой сковороде до легкой румяной корочки. Добавляю мелко нарезанный лук и тертую морковь, готовлю все вместе 3–4 минуты, пока овощи не станут мягкими. Помидоры очищаю от кожицы, нарезаю кубиками и отправляю в сковороду. Солю, перчу, добавляю хмели-сунели и хорошо перемешиваю. Сверху аккуратно выкладываю макароны-гнезда. Вливаю теплую воду так, чтобы она почти покрывала макароны, добавляю сметану и слегка распределяю соус. Накрываю крышкой и тушу на среднем огне 10–12 минут, пока макароны полностью не приготовятся.

